Rai: Mollicona (Fd'I), errore "Netflix della cultura" senza servizio pubblico, elusione indirizzo risoluzioni in Vigilanza

- "L'eventuale creazione di una 'Netflix della cultura' senza il coinvolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo rappresenta un errore ed è una chiara violazione da parte del ministro Franceschini dell'indirizzo dato dalla commissione di vigilanza Rai sulla creazione di una piattaforme di contenuti che potesse competere con gli 'over the top', che in una nostra risoluzione veniva indicato come 'RaiPlayPlus'". Così il commissario di Vigilanza Rai, deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "L'esito della trattativa è comunque incerto - prosegue - dato che Chili sta ancora valutando l'offerta, ma va valutato come in contrasto rispetto gli impegni previsti dagli atti di indirizzo della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Anche per questo, abbiamo presentato in commissione di Vigilanza Rai una risoluzione per rimarcare la necessità della presenza della Rai in questa operazione. In particolare, la risoluzione impegna l'Azienda alla programmazione di quote trasmissive obbligatorie per la musica italiana, per l'audiovisivo italiano, per lo spettacolo dal vivo italiano, per l'arte italiana, alla produzione di contenuti televisivi e multimediali dedicati al teatro, alla danza, allo spettacolo dal vivo, allo spettacolo viaggiante, alla musica, ai concerti, supportando la realizzazione di spettacoli ed eventi da poter rendere disponibili sui propri canali; a sostenere le produzioni indipendenti e i giovani talenti nazionali; a garantire la costituzione di una piattaforma pubblica di condivisione dei contenuti culturali nazionali, denominata 'RaiPlayPlus'", conclude.(Ren)