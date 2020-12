Paesi Bassi: premier Rutte, a gennaio arriveranno un milione di dosi del vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi riceveranno un milione di dosi del vaccino Pfizer contro il coronavirus a gennaio. Lo ha affermato oggi il premier olandese Mark Rutte. I Paesi Bassi riceveranno anche 400 mila dosi del vaccino sviluppato dalla statunitense Moderna nel primo trimestre del 2021. Rutte ha spiegato che, nel miglior scenario possibile, i vaccini saranno somministrati già dalla prima settimana del gennaio 2021, in caso arrivasse l'autorizzazione per l'uso in Europa. (Beb)