Covid: Mattarella, sforzo collettivo per garantire futuro migliore a nuove generazioni

- Serve uno sforzo collettivo da parte delle istituzioni, delle parti sociali e della giustizia civile, con il contributo dei settori pubblico e privato per arrivare a risultati tangibili e garantire la prospettiva di un futuro migliore alle nuove generazioni. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della convention “Ri-Nascita Italia” organizzata dalla Fondazione Guido Carli. (Ems)