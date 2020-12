Paesi Bassi-Italia: Giuseppe Cusenza nuovo coordinatore Maie Amsterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Cusenza da oggi è il coordinatore del Maie ad Amsterdam, nominato da Gianluca Petruzzi, coordinatore nazionale del Maie in Paesi Bassi, d’accordo con Ricky Filosa, coordinatore Maie Europa. Giovane ingegnere, persona piena di energia e voglia di fare, Cusenza ha 31 anni ed è originario del Gargano, di San Giovanni Rotondo. Vive nei Paesi Bassi dal 2015 e da allora è stato sempre a stretto contatto con la comunità italiana del posto, partecipando a diverse iniziative private e istituzionali che hanno sempre avuto come focus l’italianità e il Sistema Italia all’estero. “Vedo il Maie come la realtà in grado di dare riconoscimento agli italiani che vivono all’estero”, commenta il neo coordinatore, che poi aggiunge: “L’Olanda è il paese che ho scelto, amo e vedo per il futuro di mio figlio. Credo che il valore dell’italianità possa essere promosso, sostenuto e difeso attraverso un incontro di culture”, ha concluso. Soddisfatto Filosa: “Non si ferma il treno del Maie in Europa, stazione dopo stazione continua a conquistare sempre di più il cuore dei nostri connazionali. Prosegue senza sosta il lavoro della costruzione del network nel Vecchio Continente – assicura in conclusione –, per essere vicini a tutti gli italiani residenti nei diversi Paesi europei”. (Res)