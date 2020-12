Med Forum: ministro Esteri saudita, Medio Oriente instabile a causa dell’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Medio Oriente è stata una regione instabile per molto tempo e la principale fonte dell’instabilità è stato l’Iran, attraverso la sua presenza in Siria, Libano, Yemen e Iraq, sostenendo le milizie e compiendo attacchi contro missioni diplomatiche. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri dell’Arabia Saudita, principe Faisal bin Farhan al Saud, alla sesta edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Sul conflitto in Medio Oriente, il capo della diplomazia di Riad ha affermato che il Regno sostiene “un giusto accordo di pace che dia ai palestinesi uno Stato indipendente” sulla base della proposta saudita del 2002. “Abbiamo una visione secondo cui Israele sarà un paese normale della regione quando verrà creato uno Stato per i palestinesi”, ha aggiunto. In merito alla normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, Bin Farhan ha parlato di “importanti passi verso la pace”. Infine, sui rapporti con la nuova amministrazione statunitense di Joe Biden, il ministro degli Esteri ha detto: “Penso che lavoreremo bene con la futura amministrazione Biden”. "Attraverso il dialogo con l'amministrazione Biden, raggiungeremo il consenso sulle questioni regionali", ha concluso, sottolineando, infine, l’impegno di Riad per una soluzione politica in Yemen.(Res)