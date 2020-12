© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base per qualsiasi ripartenza è la "sconfitta del virus, e i numeri ci dicono che le ultime misure restrittive messe in campo ci hanno permesso di evitare una serrata generalizzata, che sarebbe stata un colpo letale per l’economia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla convention "Ri-Nascita Italia" organizzato dalla Fondazione Guido Carli. (Ems)