- Con l’ultimo Dpcm "non molliamo la presa in vista delle festività natalizie, così da scongiurare in tutti i modi i rischi sanitari ed economici di una terza ondata che allontanerebbe ulteriormente la ripresa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto oggi all'incontro “Ri-Nascita Italia” organizzato dalla Fondazione Guido Carli. (Ems)