Mafia: Salvini, in Germania sentenza mortificante su Falcone e Borsellino, noi non dimentichiamo

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, sottolinea che "in Europa non si dimostrano ragionevoli nemmeno su un tema importante come la lotta alla mafia: mi auguro - continua il senatore in una nota - che la Germania possa intervenire per tutelare i nomi di Falcone e Borsellino, dopo la sentenza mortificante di un tribunale tedesco che sminuisce la lotta alla criminalità organizzata e permette che ai magistrati-eroi venga intitolata una pizzeria per motivi puramente pubblicitari. Noi non dimentichiamo". (Com)