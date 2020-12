Trasporti: Provincia MB e agenzia del Tpl, un piano covid per le scuole, presentato il progetto di una web app per costruire un database degli spostamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provincia MB e agenzia del trasporto pubblico locale hanno presentato al dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Monza e Brianza ed ai dirigenti scolastici delle scuole superiori della Brianza un “piano covid per le scuole”, una proposta per gestire il delicato tema del trasporto pubblico in vista della ripresa delle lezioni in presenza il prossimo 7 gennaio, come confermato nell’ultimo Dpcm approvato. Un piano che richiama la collaborazione costante ed attiva tra scuole, istituzioni avviata nell’ambito della missione scuola già nel corso dei mesi scorsi e che adesso propone anche un coinvolgimento attivo degli studenti. Il progetto proposto dall’agenzia locale del Tpl rappresenta, infatti, ulteriore evoluzione dell’atlante degli spostamenti elaborato dall’agenzia con la collaborazione della Provincia MB e dei dirigenti scolastici, in occasione della partenza dell’anno scolastico, per avere una prima mappatura dei punti di partenza degli studenti utili a ricalibrare il servizio di trasporto pubblico. L’agenzia Tpl sta preparando un’applicazione web che permetterà agli studenti e alle loro famiglie di registrarsi come utenti del servizio Tpl, consentendo lo scambio di informazioni necessario a garantire la sicurezza dello spostamento casa-scuola-casa. L’obiettivo è arrivare alla costruzione di un database più completo: in previsione del rientro in classe per il prossimo 7 gennaio, l’agenzia ha lavorato ad un nuovo progetto di “mappatura degli spostamenti” presentato ai dirigenti scolastici attraverso un incontro in videoconferenza e una successiva lettera di richiesta di partecipazione a firma del dirigente dell’agenzia Luca Tosi, dal consigliere provinciale delegato Fabio Meroni, del direttore settore territorio Antonio Infosini. (segue) (Com)