Trasporti: Provincia MB e agenzia del Tpl, un piano covid per le scuole, presentato il progetto di una web app per costruire un database degli spostamenti (2)

- L’applicazione web, nella piena tutela della privacy, è stata sviluppata come strumento a supporto della programmazione del servizio di trasporto pubblico per “definire le priorità di potenziamento, con l’obiettivo primario di garantire il rispetto dei limiti di affollamento a bordo mezzo indicati dalla normativa per il contenimento del rischio sanitario Covid-19. L’esito di questa fase di riprogrammazione dei servizi Tpl consentirà inoltre di individuare preventivamente eventuali situazioni a rischio o problematiche non risolte, restituendo alle scuole una conferma di presenza ed adeguatezza del servizio di trasporto pubblico o le informazioni necessarie per cercare nuove soluzioni in grado di rendere compatibile le esigenze e i vincoli di programmazione dell’attività didattica e del servizio di trasporto” come ha spiegato l’agenzia del Tpl. Questa delicata fase di riprogrammazione richiede la collaborazione dei Dirigenti scolastici e delle famiglie degli alunni che intendono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per recarsi a scuola. Agli alunni si richiede la registrazione alla web app e il rilascio di poche informazioni essenziali per il monitoraggio del servizio di trasporto: il nome della scuola che frequentano, la classe e il punto di partenza dei loro spostamenti. Dopo la registrazione, ogni studente avrà accesso a una pagina personale, attraverso la quale saranno fornite le soluzioni di spostamento con il trasporto pubblico, le eventuali variazioni nel tempo delle stesse e gli avvisi di possibili criticità. Agli istituti scolastici si richiede la compilazione di un file Excel, predisposto dall’agenzia Tpl, in cui inserire per ogni classe l’orario di entrata e di uscita per ogni giorno della settimana, indicando la quota e modalità di attuazione della didattica a distanza. Per rendere utile la fase di raccolta delle informazioni per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico che dovranno essere attivi dal 7 gennaio 2021, la registrazione alla web app dovrà essere effettuata a partire dal 14 dicembre entro il 24 dicembre seguendo le indicazioni che saranno comunicate a breve. (segue) (Com)