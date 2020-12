Trasporti: Provincia MB e agenzia del Tpl, un piano covid per le scuole, presentato il progetto di una web app per costruire un database degli spostamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La web app sarà a disposizione di tutti gli utenti del trasporto pubblico locale gestito dall’agenzia di Bacino: Città metropolitana di Milano, provincia di Lodi, Pavia e Monza e Brianza. “Abbiamo creato nei mesi scorsi questo gruppo di lavoro che comprende l’agenzia del trasporto pubblico, i dirigenti scolastici, i sindaci con un unico obiettivo: riportare i nostri alunni e le nostre alunne in classe, in sicurezza. E per farlo l’unica parola d’ordine è collaborazione – spiega il presidente della Provincia MB Luca Santambrogio – “Questa è davvero la fase più delicata. La realizzazione dell’Atlante ad inizio settembre ha permesso di avere un primo monitoraggio degli spostamenti e di contenere molte situazioni di sovraffollamento, avendo più il polso sulle situazioni più critiche. Adesso l’agenzia ci offre uno strumento più definito per meglio profilare i bisogni di spostamento verso le nostre scuole. Purtroppo per risolvere i problemi ci vorrebbero risorse per raddoppiare tutti i servizi, risorse che purtroppo mancano e che ci richiedono di trovare soluzioni che potrebbero tornare utili anche dopo questa fase pandemica. In questo progetto allarghiamo la partecipazione anche ai ragazzi che possono diventare protagonisti della costruzione di un servizio che sia il più efficiente possibile. Servirà appellarsi anche alla responsabilità individuale per fruire dei mezzi pubblici rispettando tutte le condizioni di sicurezza”. (Com)