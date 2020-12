Bolivia: Interpol respinge richiesta allerta blu per ex ministri Murillo, Lopez e Zamora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interpol ha respinto la richiesta di attivazione di un allarme blu contro l'ex ministro dell'Interno della Bolivia Arturo Murillo, fuggito dal paese poche settimane fa insieme all'ex ministro della Difesa, Fernando Lopez. Murillo è indagato dalla giustizia boliviana per un caso di corruzione legato a presunte irregolarità nell'acquisto di equipaggiamento antisommossa per le forze di sicurezza. "La risposta è stata negativa, l'Interpol non ha accettato di diffondere la notifica blu per cercare Murillo e Lopez", ha spiegato il rappresentante dell'agenzia internazionale in Bolivia, Pablo Garcia. Allo stesso modo García ha dichiarato che anche la richiesta di ricerca e arresto nei confronti dell'ex ministro degli idrocarburi, Victor Hugo Zamora, pure indagato per presunte irregolarità in un contratto di assicurazione da un milione di dollari per la società petrolifera statale Ypfb, è stata respinta. (segue) (Brb)