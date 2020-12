Bolivia: Interpol respinge richiesta allerta blu per ex ministri Murillo, Lopez e Zamora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garcia ha quindi spiegato che il rifiuto dell'Interpol si basa sul fatto che considera questi presunti crimini di natura "politica", lo stesso argomento che ha usato per respingere l'arresto dell'ex presidente Evo Morales per sedizione. La decisione dell'Interpol arriva dopo che lo stesso Garcia a fine novembre aveva assicurato che l'agenzia aveva approvato l'attivazione del sigillo blu, che serve a "raccogliere informazioni aggiuntive sull'identità di una persona, luogo o attività", in relazione a un crimine. Per la fuga di Murillo e Lopez dal paese è indagato per favoreggiamento l'ex direttore dell'Autorità di frontiera (Migraciones), Marcel Rivas. Gli inquirenti ritengono di avere concreti indizi a supporto dell'accusa. "Tenendo conto che alle autorità di frontiera non risulta l'uscita (dal paese) dei due, presumiamo che vi sia stata una collaborazione", ha affermato il pm Sergio Bustillos. (segue) (Brb)