Bolivia: Interpol respinge richiesta allerta blu per ex ministri Murillo, Lopez e Zamora (3)

- Murillo e López sono sospettati di aver lasciato la Bolivia il 5 novembre. Secondo quanto risulta alle autorità, tre giorni dopo che la magistratura aveva emesso il divieto di uscita dal paese Murillo e Lopez si sarebbero imbarcati su un aereo di stato con matricola FAB-046 nell'aeroporto El Trompillo di Santa Cruz con direzione Puerto Suarez, al confine tra Bolivia e Brasile. Da qui avrebbero oltrepassato la frontiera verso la cittadina di Corumbà, nella regione del Mato Groso do Sul. "Siamo riusciti a ricostruire che i due hanno preso un volo ufficiale con direzione Puerto Suarez e lì hanno espletato le procedure amministrative per uscire dal paese", aveva dichiarato il capo della polizia boliviana, Jhonny Aguilera. "Da quello che sappiamo Murillo ha preso un volo Copa verso Panama lo stesso giorno mentre ci risulta che Lopez sia in Brasile". (Brb)