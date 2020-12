Legge Bilancio: Conte, rafforzati interventi per autonomi, professionisti e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo scrivere una nuova pagina del nostro futuro: la ripartenza va preparata e resa possibile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla convention "Ri-Nascita Italia" organizzata dalla Fondazione Guido Carli. "Il governo è impegnato al massimo per sostenere l’economia, con l’apprezzabile contributo delle forze di opposizione in occasione del voto sullo scostamento di bilancio: abbiamo imparato il più possibile dalle scorse esperienze, rafforzando gli interventi per autonomi, professionisti e imprese", ha aggiunto. (Ems)