Dpcm: De Corato, decisione governo figlia incapacità controllo territorio

- "La sollevazione di Anci Lombardia e delle Regioni la dice lunga sull'impreparazione del Governo". Questo il commento dell'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, sulle restrizioni agli spostamenti nel periodo natalizio previste nell'ultimo decreto. "La decisione di blindare tutti nel proprio Comune - aggiunge l'assessore - nasconde l'incapacità da parte del Governo di controllare il territorio. È più facile vietare gli spostamenti che dare deroghe sensate, come quella di poter raggiungere i propri figli o i genitori anziani magari in un Comune limitrofo". "Sono il primo a chiedere prudenza - conclude De Corato - ma questa decisione sembra figlia della mancata conoscenza del territorio. In ogni Dpcm c'era la deroga della visita ai genitori, in questo è sparita".(Com)