Mes: Cambiamo con Toti, centrodestra discuta della riforma nel merito

- I parlamentari di Cambiamo con Toti affermano che "sul tema del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) si intrecciano ragioni di merito e ragioni di metodo. Il nostro partito è impegnato in questi giorni in un approfondimento senza pregiudizi dei contenuti della riforma - continuano in una nota -, non avendo ravvisato a un primo esame elementi di nocumento per il nostro Paese che anzi rischierebbe di pagare a caro prezzo l’isolamento internazionale in un momento così drammatico. La valutazione e condivisione di ragioni di opposto segno a livello di coalizione presupporrebbe in primo luogo che queste fossero argomentate, e in secondo luogo che vi sia una coalizione all’interno della quale discutere". Stefano Benigni, Massimo Berutti, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Giorgio Silli ed Alessandro Sorte aggiungono: "Le uniche due certezze non in dubbio sono la nostra opposizione al governo Conte e la nostra collocazione nell’area ideale di centrodestra. Che quest’area ideale voglia rafforzarsi come coalizione in maniera inclusiva, andando oltre vecchi schemi che hanno mostrato tutti i loro limiti - concludono -, è invece un assunto che in questi giorni sembra aver trovato più smentite che conferme". (Com)