Med Forum: Sassoli, fondamentale investire in stabilità Mediterraneo

- E' fondamentale per l'Unione europea investire nella stabilità del Mediterraneo. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo ai Dialoghi del Mediterraneo. "E' fondamentale per l'Ue investire nella stabilità dell'area del Mediterraneo. E' di prioritario interesse per l'Ue", ha detto spiegando che i governi dei Paesi Ue vengono accusati di operare "nel solo interesse nazionale e anche in conflitto tra loro, in opposizione tra loro". Secondo Sassoli molte di queste critiche sono "esagerate", ma l'Ue non ha sempre fatto quanto avrebbe dovuto. Un ostacolo, secondo Sassoli, "sul fronte decisionale, è il principio dell'unanimità", ha continuato. "Dovremmo andare oltre il principio dell'unanimità, che è un ostacolo alla rapidità e all'efficacia dell'azione europea", ha detto. (segue) (Res)