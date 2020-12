Med Forum: Sassoli, fondamentale investire in stabilità Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, secondo Sassoli, "dobbiamo anche continuare a lavorare per rafforzare la difesa europea e la capacità strategica che non è in opposizione, ma complementare ai meccanismi esistenti. E oltre a ciò, far sì che l'Ue diventi uno strumento di pace, perché abbiamo bisogno di giocare il nostro ruolo e le nostre funzioni di promozione del dialogo, dell'amicizia e della cooperazione", ha aggiunto. Perciò per il presidente non si deve solo dare "assistenza finanziaria", ma anche "lavorare insieme per promuovere sviluppo, cooperazione e sinergie con le istituzioni finanziarie a livello internazionale, con il settore privato, e aiutare i nostri partner ad adottare modelli sostenibili che sono coerenti con il Green deal". Per Sassoli, "non c'è stabilità e prosperità senza democrazia, senza rispetto per i diritti umani fondamentali" e "l'Ue è prima di tutto una comunità di valori" e questo aspetto non può essere ignorato nelle relazioni con gli altri Stati perché "una buona politica di vicinato richiede il rispetto dei diritti umani". (Res)