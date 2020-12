G20: Conte, opportunità unica per dare risposte a grandi temi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza italiana del G20 "è un’opportunità unica, per dare risposte concrete sui grandi temi globali che ci impegneranno nei prossimi mesi e anni: anche noi crediamo nel nuovo Rinascimento di cui si parla oggi, e riteniamo che sia il momento giusto per un progetto su misura, che sia all’altezza della qualità delle risorse di un grande Paese come l’Italia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla convention "Ri-Nascita Italia" organizzata dalla Fondazione Guido Carli. (Ems)