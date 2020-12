Difesa: nuove incursioni di aerei cinesi nella zona di identificazione di Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre aerei da guerra dell'Esercito popolare cinese (Pla) sono entrati oggi nella zona di identificazione della difesa aerea sud-occidentale (Adiz) di Taiwan. Lo ha reso noto il ministero della Difesa taiwanese. L'aeronautica militare di Taiwan ha risposto inviando aerei per monitorare i velivoli cinesi, emettendo allarmi radio e mobilitando le risorse di difesa aerea fino a quando gli aerei del Pla non hanno lasciato l'Adiz, ha spiegato il ministero. Secondo i registri del dicastero si tratta della terza incursione del genere questa settimana. Gli aerei cinesi coinvolti erano un aereo antisommergibile Y-8, un aereo da ricognizione tattica Y-8 e un aereo da guerra elettronica Y-8. A causa del crescente numero di incursioni da parte di aerei militari cinesi negli ultimi mesi, il 17 settembre il ministero ha iniziato a pubblicare regolarmente i movimenti dei velivoli cinesi sul proprio sito web per tenere informata l'opinione pubblica.(Cip)