Usa: la crescita rallenta, a novembre creati “solo” 245 mila posti di lavoro

- Nel mese di novembre sono stati 245 mila i posti di lavoro creati negli Stati Uniti su base destagionalizzata. Lo ha reso noto oggi il dipartimento del Lavoro, secondo cui la cifra è pari a 224 mila posti di lavoro in meno di quanto gli economisti si aspettassero e rappresenta un forte rallentamento rispetto ai 610 mila posti di lavoro creati ad ottobre, a causa del rallentamento della ripresa economica. Quanto al tasso di disoccupazione, è sceso al 6,7 per cento dal 6,9 per cento di ottobre. Dall’inizio della pandemia di Covid-19 l'economia Usa ha perso complessivamente 9,8 milioni di posti di lavoro. Secondo le stime attuali, se le assunzioni dovessero continuare al ritmo attuale si dovrebbe attendere fino al marzo 2024 prima che il mercato del lavoro torni al suo picco di febbraio 2020. (Nys)