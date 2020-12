Kosovo: presidente Osmani torna negativa al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha annunciato di essere tornata al lavoro dopo essere guarita dal Covid-19. "Sono tornata in ufficio dopo un isolamento di due settimane a causa del Covid-19", ha annunciato Osmani su Facebook, precisando che il virus "è ovunque" e richiede la massima attenzione. "Il Covid-19 ha lasciato molte famiglie senza i loro cari, li ha rapiti ingiustamente senza avere la possibilità di fare gli ultimi saluti", ha dichiarato la presidente kosovara. Secondo Osmani, è fondamentale incoraggiare coloro che sono in prima linea contro il virus "per trionfare contro questo nemico comune" grazie al rispetto delle misure restrittive. (Kop)