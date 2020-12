Serbia-Regno Unito: ministro Esteri Selakovic, avanti con il rafforzamento delle relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Selakovic ha inoltre osservato che l'adesione della Serbia all'Unione europea rimane un impegno strategico per la Serbia e uno dei più importanti obiettivi in politica estera. La Serbia, ha poi sottolineato il ministro, è pienamente impegnata nella normalizzazione dei rapporti con Pristina, e questo per Belgrado significa raggiungere una soluzione di compromesso sostenibile. Il capo della diplomazia serba ha aggiunto a questo proposito che le autorità kosovare rifiutano di attuare l'Accordo di Bruxelles sottoscritto nel 2013 che prevede fra le altre cose l'istituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. (segue) (Seb)