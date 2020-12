Kosovo: Parlamento, venerdì voto per approvare in seconda lettura legge per la ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo si riunirà il prossimo venerdì 4 dicembre per votare sul pacchetto legislativo per la ripresa economica. Secondo quanto riferito dal portale di informazione "Gazeta Express", la richiesta di tenere una sessione straordinaria del Parlamento è stata avviata dal Partito democratico del Kosovo (Pdk), forza di opposizione, ed è stata firmata dai parlamentari delle due forze di governo: la Lega democratica del Kosovo (Ldk) e l'Alleanza per il futuro del Kosovo. A ottobre, il Parlamento ha approvato in prima lettura il progetto di legge dopo sei tentativi falliti. I partiti di opposizione hanno criticato il provvedimento affermando che alcune delle misure non aiuteranno l'economia del Paese a riprendersi dall'impatto economico della pandemia di Covid-19. Dopo la prima lettura, il progetto di legge è stato restituito alle commissioni parlamentari per un'altra revisione. Il Pdk ha votato il progetto di legge durante la riunione odierna della commissione per il bilancio aprendo la strada al passaggio del testo in Parlamento per l'approvazione finale. (segue) (Alt)