Cultua: Museo del Novecento di Milano compie 10 anni, dal 2010 oltre 4 milioni di visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 dicembre del 2010 il Museo del Novecento apriva le sue porte al pubblico: una folla entusiasta sfilava tra le sale ammirando i quattrocento capolavori esposti. Per mesi lunghe file di visitatori si sono formate fuori dalle sue porte in via Marconi per scoprire questo nuovo patrimonio collettivo. In questi dieci anni l'affaccio su piazza del Duomo, con il disegno luminoso del Neon di Lucio Fontana, è diventato un'icona internazionale. Sono oltre quattro milioni - fa sapere una nota del Comune di Milano - i visitatori che hanno percorso gli spazi museali, visitato le esposizioni temporanee e partecipato a concerti, conferenze, presentazioni di libri ed eventi; settanta le mostre realizzate nelle sue sale, 871 le opere donate al museo da artisti e collezionisti, 405mila i followers sui social, 402 i capolavori della collezione che hanno girato il mondo in occasione di mostre, 243.230 i bambini che hanno partecipato a laboratori e visite di Edu900, oltre 250mila visite all'anno sul sito del museo, innumerevoli i selfie scattati sotto il Neon di Fontana. "Il Museo del Novecento in dieci anni – commenta in una nota l'assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno – è diventato non solo un punto di riferimento per cittadini e turisti in visita nella nostra città, ma anche un centro di ricerca coraggioso e indipendente sulla storia dell'arte del secolo scorso, oltre che un'icona della Milano artistica e culturale ormai affermata in tutto il mondo. Come è giusto che sia, perché la storia dell'arte italiana del XX secolo è stata un fenomeno internazionale, che è stata spesso avanguardia per artisti e movimenti che si sono poi affermati in tutto il mondo, e la conoscenza della sua collezione, che accompagna il visitatore in un viaggio che va dalle Avanguardie storiche fino agli anni Ottanta, è un tassello fondamentale nella formazione di un pensiero critico consapevole, in Italia e non solo". (segue) (com)