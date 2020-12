Cultua: Museo del Novecento di Milano compie 10 anni, dal 2010 oltre 4 milioni di visitatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020, oltre a essere l'anno del centenario dell'acquisizione nelle collezioni civiche del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo che apre il percorso delle collezioni del '900, segna una tappa importante nel riallestimento del percorso espositivo. Il progetto "Nuovi percorsi", curato dal Museo diretto da Anna Maria Montaldo insieme al Comitato scientifico, propone una nuova lettura delle collezioni, tematica oltre che cronologica. Alla sezione inaugurata nel 2019, dedicata alla seconda metà del secolo, con un'estensione del racconto fino agli inizi degli anni Ottanta, si aggiungono ora le sale rinnovate con i capolavori dagli anni Venti agli anni Cinquanta, che potranno essere visitate non appena l'emergenza sanitaria consentirà la riapertura. Il progetto sarà completato entro la fine del 2021 coinvolgendo gli spazi espositivi che ospitano il Futurismo. In mostra, oltre a preziose opere fino ad ora custodite nei depositi, nuovi comodati e donazioni. La collezione già composta da oltre quattromila lavori è stata arricchita in questi anni da più di 800 acquisizioni, una testimonianza dell'affetto costante di artisti e collezionisti. Domenica 6 dicembre il Museo del Novecento compie dunque dieci anni: in attesa di poter festeggiare con il pubblico nelle sale espositive rinnovate, il viaggio nel "secolo breve" si sposta sulla rete con progetti digitali che, dalla prima settimana di dicembre e per tutto il 2021, propongono approfondimenti nel mondo dell'arte, incursioni musicali e progetti aperti alla città. Il sito web del Museo, rinnovato nel 2015, registra oltre 250mila visite all'anno, con un incremento del 12,8 per cento nel 2020, mentre i canali social hanno conquistato 405mila followers. In occasione del compleanno sul sito del Museo andrà in diretta streaming un ciclo di lectio magistralis #Raccontidel900, che vedrà storici e critici dell'arte presentare il lavoro degli artisti tra i più importanti in collezione. (segue) (com)