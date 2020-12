Cultua: Museo del Novecento di Milano compie 10 anni, dal 2010 oltre 4 milioni di visitatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 dicembre, alle 18.30, il primo Art Talk, in cui Maria Grazia Messina, storica dell'arte e co-curatrice della mostra "Carla Accardi. Contesti", racconta appunto Carla Accardi. Seguiranno, sempre alle 18.30, il 16 dicembre "Art Talk 02. Antonello Negri racconta Lucio Fontana"; 13 gennaio "Art Talk 03. Flavio Fergonzi racconta Giorgio Morandi"; 20 gennaio "Art Talk 04. Bruno Corà racconta Alberto Burri". Inoltre importanti testimonial hanno deciso di festeggiare il compleanno del Museo descrivendo sui suoi canali social la propria opera del cuore: da Linus a Ester Viola, da Fabio Novembre a Italo Rota, da Oriella Dorella a Cristiana Capotondi. Un video realizzato per l'anniversario, con interventi del sindaco Giuseppe Sala, dell'assessore alla Cultura Filippo Del Corno e della direttrice del Museo del Novecento Anna Maria Montaldo, che sarà pubblicato domenica 6 sul sito del Museo, ricorda i primi dieci anni del Museo e la sua intensa attività sempre sostenuta dal nostro main sponsor. Nel programma dei festeggiamenti un'attenzione particolare è dedicata ai più piccoli. Il kit digitale KitEdu900, realizzato in collaborazione con StemintheCity e lo Studio Susanna Legrenzi, scaricabile gratuitamente dal nostro sito, permette di scoprire il nostro museo e dieci suoi capolavori grazie ad animazioni e narrazioni a misura di bambino. Un invito a partecipare al rinnovamento del Museo è la call "Museo chiama scuola" dedicata alle scuole primarie che potranno contribuire alla realizzazione, nel corso del 2021, di un nuovo "percorso Under 10" nelle sale del museo. E proprio il via alle celebrazioni sarà dato da un breve video che anticipa un grande evento che sarà organizzato in presenza, appena sarà possibile, nelle nostre sale: un concerto dei giovanissimi musicisti della Ricordi music school che eseguiranno partiture inedite composte per i dieci anni del Museo da tanti giovani compositori. (com)