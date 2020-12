India: coronavirus, 36 mila nuovi casi e 416 mila attivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in India sono stati registrati 36.595 nuovi casi e 540 decessi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità nell’ultimo bollettino, aggiornato a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi). I casi complessivi sono saliti a 9.571.559, con 139.188 decessi. I pazienti guariti o dimessi dagli ospedali sono 9.016.289 mentre i casi attivi sono 416.082, pari al 4,44 per cento del totale. Il tasso di recupero è del 94,2 per cento e quello di letalità dell’1,45 per cento. Ieri sono stati effettuati 1.170.102 test, secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dalla trasmissione del virus, ma in dieci si concentrano i tre quarti dei nuovi casi. Il Maharashtra, il più colpito, con 86.612 casi attivi, ha imposto restrizioni ai viaggi da Nuova Delhi, Rajasthan, Gujarat e Goa: le persone provenienti in aereo o treno dai quattro Stati/Territori devono essere munite di un certificato di negatività o effettuare un test all’arrivo a proprie spese. L’amministrazione del Jammu e Kashmir ha deciso di sottoporre a test antigenici rapidi tutti i visitatori in arrivo. Il Punjab ha annunciato un coprifuoco dalle 22 alle 5 a partire dal primo dicembre. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. (segue) (Inn)