Svezia: autorità di Stoccolma attendono decisione dell'Ema sui vaccini entro fine anno

- Le autorità svedesi si aspettano una decisione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) sull'opportunità o meno di approvare il vaccino Pfizer-BioNTech entro il 29 dicembre. Lo riferisce l'emittente radiofonica nazionale svedese, secondo cui la decisione finale di approvare il vaccino spetta alla Commissione europea. Il primo ministro Stefan Lofven ha detto che oggi i vaccini contro il Covid-19 saranno gratuiti in Svezia e coloro che vivono o lavorano in case di cura per anziani lo riceveranno per primi. (Sts)