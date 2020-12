Scuola: Casellati a studenti, siete il nostro futuro e la nostra più grande ricchezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siete il nostro futuro, la nostra più grande ricchezza”. È il videomessaggio agli studenti che hanno preso parte al progetto "Ora di futuro" della presidente del Senato italiano, Maria Elisabetta Casellati, in occasione della presentazione del secondo osservatorio “Ora di futuro”. “La didattica a distanza e le piattaforme informatiche – ha sottolineato Casellati – vi hanno consentito di non interrompere il vostro percorso educativo, ma sappiamo bene che la scuola non è apprendimento attraverso un computer. Andare a scuola significa stare insieme, crescere insieme attraverso il dialogo, il confronto, lo studio e il gioco. A dircelo - ha sottolineato Casellati - sono proprio i vostri elaborati, le opere che avete realizzato all’interno di questa bellissima iniziativa che è ‘Ora di futuro’, un progetto di crescita, di vita, di speranza e di solidarietà che, anche quest’anno, ha saputo tradursi in preziose opportunità per voi e le vostre famiglie. L’opportunità di sentirvi meno soli, e allo stesso di acquisire nuove consapevolezze. L’opportunità di prendere coscienza delle vostre potenzialità e delle vostre incredibili risorse, di guarda al domani senza paure, ma con fiducia e spirito costruttivo”. (Com)