Popolo protagonista: avviato progetto politico dei tre parlamentari Rospi, Bologna e Drago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avviato il nostro progetto politico, sottoscrivendo il nostro impegno davanti a un notaio: questo è il primo importante mattone di una nuova realtà politica che guarda ai valori del popolarismo europeo". A dichiararlo, in una nota, i parlamentari di Popolo protagonista, Fabiola Bologna, Tiziana Drago e Gianluca Rospi (presidente della componente politica), che oggi hanno inaugurato in Sicilia, ad Acireale, la prima sede della realtà parlamentare nata lo scorso gennaio, ispirata ai valori cristiano popolari ed aderente al Partito popolare europeo. "Oggi apriamo ad Acireale le porte della nostra prima casa al servizio del popolo - aggiungono la senatrice siciliana Drago ed i due deputati, dalla Lombardia Bologna ed il lucano Rospi - perché può ripartire dal Sud fino al Nord il riscatto del Paese. La nostra volontà è quella di promuovere scelte e iniziative volte a traghettare la politica, i suoi esponenti e la classe amministrativa e dirigente italiana verso un maggiore livello di consapevolezza della responsabilità istituzionale e una qualificata preparazione di gestione del sistema Paese. I nostri valori guardano a una politica che metta al centro la persona, la sua dignità, la sua realizzazione. In questo momento di grave impoverimento sociale e politico, crediamo nei valori della sussidiarietà e solidarietà che, in questi anni, sono andati a deteriorarsi inesorabilmente". (segue) (Com)