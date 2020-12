Popolo protagonista: avviato progetto politico dei tre parlamentari Rospi, Bologna e Drago (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre parlamentari continuano: "A nostro avviso, è fondamentale avere una visione chiara e strategica per rilanciare l'Italia in questo momento di grave crisi sanitaria e sociale. Economia, famiglia, sanità, infrastrutture, scuola, sociale, sicurezza, ambiente, crisi demografica: questi sono solo alcuni dei temi cardine su cui il nostro movimento politico lavorerà con impegno. Riteniamo sia necessario dare importanza alla conoscenza, alla professionalità, alle capacità e all'esperienza perché questo serve per una programmazione coerente e sostenibile per rilanciare il Paese. Siamo convinti che un costante confronto politico, pacato nei toni e costruttivo nel merito, possa essere da stimolo per il bene comune. Popolo protagonista - conclude il presidente della componente politica, Rospi - si inserisce nella lunga tradizione che, partendo dall'appello ai liberi e forti di don Sturzo e dalla grande figura dello statista Alcide De Gasperi, ha fatto grande il nostro Paese e ha contribuito a dare all'Europa il più lungo periodo di stabilità e pace della propria storia". I punti programmatici di Popolo protagonista sono consultabili sulla nuova pagina Facebook https://www.facebook.com/popoloprotagonista (Com)