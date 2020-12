Consulta: incostituzionale indeducibilità Imu su immobili strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Imu sugli immobili strumentali è "un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d'impresa il criterio di tassazione al netto". È questo il cuore della motivazione con cui la Corte costituzionale, nella sentenza n. 262 depositata oggi (redattore Luca Antonini), ha dichiarato incostituzionale – come anticipato nel comunicato stampa del 19 novembre scorso – "per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza (articoli 3 e 53 della Costituzione)", l'indeducibilità, dall'imponibile delle imposte (Ires e Irpef) sui redditi d'impresa, dell'Imu relativa agli immobili strumentali. In particolare, la Corte ha accolto le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sull'articolo 14, primo comma, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (nel testo in vigore nel 2012) là dove stabiliva l'indeducibilità integrale dell'Imu dalle imposte sui redditi d'impresa. (segue) (Com)