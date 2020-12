Ue: Commissione, Italia abolisca esenzioni imposte ai porti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia le autorità portuali sono completamente esentate dall'imposta sul reddito delle società. A gennaio 2019 la Commissione ha invitato l'Italia ad adeguare la legislazione nazionale per assicurare che i porti pagassero l'imposta sugli utili generati dalle attività economiche allo stesso modo delle altre imprese attive sul suo territorio, in linea con la normativa Ue sugli aiuti di Stato. A novembre 2019 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita volta ad accertare il fondamento delle sue preoccupazioni iniziali sulla compatibilità delle esenzioni fiscali concesse ai porti italiani con le norme sugli aiuti di Stato dell'Ue. Al termine della sua valutazione la Commissione ha concluso che l'esenzione dall'imposta sulle società dà ai porti italiani un vantaggio selettivo, violando così le norme Ue in materia di aiuti di Stato. Nello specifico, l'esenzione non persegue un chiaro obiettivo di interesse pubblico, ad esempio la promozione della mobilità o del trasporto multimodale, mentre le autorità portuali possono usare il risparmio d'imposta che ne deriva per finanziare qualunque tipo di attività o sovvenzionare i prezzi praticati dai porti ai clienti, a scapito dei loro concorrenti e della concorrenza leale. (segue) (Beb)