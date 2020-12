Ue: Commissione, Italia abolisca esenzioni imposte ai porti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Commissione precisa che se le autorità portuali realizzano profitti grazie alle loro attività economiche, questi dovrebbero essere soggetti all'imposizione ordinaria prevista dalla normativa fiscale italiana per evitare distorsioni della concorrenza. La Commissione ha specificato che il dialogo con Roma va avanti e che ora l'Italia deve adottare le misure necessarie per abolire l'esenzione, in modo da garantire che dal primo gennaio 2022 a tutti i porti si applichino le stesse norme fiscali che valgono per le altre imprese. (Beb)