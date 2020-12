Innovazione: Putin. intelligenza artificiale è base per ulteriore sviluppo umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligenza artificiale è la base per un nuovo balzo in avanti nello sviluppo di tutta l'umanità. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo ad una conferenza internazionale "L'intelligenza artificiale è sicuramente la base per il prossimo balzo in avanti di tutta l'umanità nel suo sviluppo", ha dichiarato il capo di stato russo. Putin ha espresso la convinzione che sia necessario riflettere e fermare in anticipo tutti i rischi associati all'intelligenza artificiale, al pari di altre tecnologie, come quella nucleare, che possono avere un impiego in ambito militare. Putin si è detto anche fiducioso che l'intelligenza artificiale non possa sostituire gli umani, ma diventare suo fedele assistente. Il capo dello Stato ha infine sottolineato che è necessario approntare un quadro normativo sperimentale per le aree dell'economia che si affacciano all'uso dell'Intelligenza artificiale. (Rum)