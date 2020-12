Fondi Lega: caso Lfc, Di Rubba non risponde a pm Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina era stato convocato dai pm per essere interrogato anche il revisore contabile del Carroccio alla Camera, Andrea Manzoni, finito ai domiciliari il 10 settembre con Alberto Di Rubba e Michele Scillieri per le stesse ipotesi di reato. Tuttavia, a causa di un difetto di notifica, il commercialista bergamasco, difeso dall'avvocato Piermaria Corso, non si è presentato in Procura. Nel pomeriggio invece è stato fissato l'interrogatorio di Barachetti. Da quanto hanno riferito i suoi legali, prima dell'inizio dell'udienza al Riesame, l'imprenditore di Casnigo (Bg) si presenterà, anche se al momento la strategia difensiva è quella di non rispondere alle domande degli inquirenti. (Rem)