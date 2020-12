Spagna: sondaggio, 55 per cento popolazione non intende vaccinarsi subito contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 55 per cento degli spagnoli non è disposto a vaccinarsi immediatamente contro il Covid-19, ma preferirebbe aspettare per valutare i possibili "effetti collaterali". E' quanto emerge da un'inchiesta realizzata dal Centro di investigazione sociologica (Cis) condotta su un campione di oltre 2 mila persone intervistate tra il 23 ed il 26 novembre. Al contrario, il 32,5 per cento ha dichiarato di essere disposto a sottoporsi al vaccino "il prima possibile" contro l'8,4 che si è dichiarato totalmente contrario. Tra gli indecisi, tuttavia, il 59,6 per cento degli scettici lo farebbe solo se ciò fosse raccomandato dal medico di famiglia. I dati del rapporto sulle conseguenze e gli effetti del coronavirus in Spagna hanno mostrato, inoltre, che la pandemia ha reso la popolazione spagnola più ansiosa (62,3 per cento), irritabile (47,8) e inquieta (73,8). (Spm)