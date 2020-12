Etiopia: Unhcr, pronti a ripartire con gli aiuti per la regione del Tigré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) è "pronta a riprendere pienamente" le sua attività umanitarie nella regione etiope del Tigré "non appena la situazione lo permetterà". Lo riferisce in un comunicato la stessa agenzia, precisando che l'avvio degli aiuti è ora consentito dal recente accordo Onu concluso con il governo etiope per garantire l'assistenza alla regione colpita dall'offensiva militare. A Shire, nel Tigrè, il personale dell'Unhcr insieme ai partner locali ha già distribuito acqua, biscotti energetici, vestiti, materassi, materassini e coperte a circa 5 mila sfollati interni. Fra le ong attive c'è anche l'italiana Coopi, che di recente riferiva di aver iniziato la distribuzione di circa 40mila litri di acqua al giorno. Unhcr sottolinea tuttavia che notizie preoccupanti arrivano dai campi in cui vivono rifugiati eritrei, notizie che per ora è difficile confermare dato il blocco delle telecomunicazioni nella regione tigrina. (segue) (Com)