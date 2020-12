Etiopia: Unhcr, pronti a ripartire con gli aiuti per la regione del Tigré (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati dell'agenzia, sono ormai oltre 47mila i rifugiati etiopi fuggiti nel vicino Sudan: più di 1.000 persone sono arrivate ieri, 3 dicembre, la maggior parte in serata. Un numero contenuto di rifugiati eritrei è arrivato anche dalla regione del Tigrè negli ultimi giorni. Con l'aiuto delle autorità sudanesi, Unhcr ha trasferito circa 11.150 rifugiati dai valichi di frontiera di Hamdayet e Abderafi al campo di Um Rakuba, a 70 chilometri dal confine con l'Etiopia. Molti rifugiati – fra i quali i contadini, che sono fuggiti durante la stagione del raccolto - preferiscono rimanere vicino al confine per aspettare i familiari ancora in Etiopia, o nella speranza di poter tornare presto a casa. Ma molti temono anche altre violenze all'interno del Tigrè. (Com)