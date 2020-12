Germania: dal governo stop agli aiuti di novembre e dicembre contro la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale non continuerà a erogare gli aiuti per le aziende che hanno dovuto chiudere a causa del blocco parziale, in vigore in Germania dal 2 novembre al 20 dicembre al fine di contenere la diffusione del coronavirus. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, ricordando come i sussidi di novembre e dicembre prevedano che lo Stato rimborsi alle imprese del 70-75 per cento del fatturato registrato nei medesimi mesi del 2019. “Questa regolamentazione scade alla fine dell'anno”, ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz. Da gennaio, si applicheranno quindi gli aiuti-ponte. Il governo federale rimborserà esclusivamente i costi fissi sostenuti dalle imprese interessate dal “lockdown light” e non le perdite del fatturato. (Geb)