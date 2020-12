Legge Bilancio: Laforgia (Leu), bene Grillo su proposta di ritoccare fisco in chiave progressiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene Grillo sulla proposta di ritoccare il fisco in chiave progressiva. La pandemia ha aumentato drammaticamente le disuguaglianze. Questa maggioranza ha il dovere di fare una discussione seria e non ideologica sul merito di questa proposta". Lo afferma su Twitter, in merito all'ipotesi di una patrimoniale sottoscritta da alcuni deputati di Leu, e contenuta in un emendamento alla Legge di Bilancio, il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Rin)