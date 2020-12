© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di contenere la diffusione del coronavirus, il governo del Baden-Wuerttemberg ha proclamato il coprifuoco notturno nei focolai del Land, dove i nuovi contagi superano i 200 mila casi in sette giorni. Come riferisce il quotidiano “Sueddetusche Zeitung”, i cittadini potranno lasciare le proprie abitazioni esclusivamente per comprovati motivi, come lavoro e salute. (Geb)