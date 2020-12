Difesa: Putin, Russia sta sviluppando sottomarini senza pilota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono in fase di realizzazione sottomarini militari senza pilota. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo a una conferenza sull'Intelligenza artificiale. "Ci sono molte aziende nel nostro Paese che stanno facendo quello che sino a poco tempo potevamo solo sognare: in alcune città abbiamo, in via sperimentale, dei veicoli senza pilota. Nelle nostre acque interne abbiamo navi che possono funzionare senza un capitano e un equipaggio", ha dichiarato Putin. (Rum)