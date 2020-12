Legge Bilancio: M5s, avanti con emendamenti a tutela personale civile nella Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver inserito nel Dl Agosto un provvedimento per l'assunzione di 315 dipendenti civili all'Arsenale di Taranto, abbiamo depositato un emendamento - a prima firma Aresta - alla legge Bilancio affinché ci siano assunzioni di unità di personale anche per gli arsenali, le basi navali, i poli, gli stabilimenti di lavoro e i centri tecnici militari presenti sul territorio nazionale. L'avevamo promesso, lo stiamo facendo". Lo dichiarano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Difesa. "La progressiva riduzione di organico del personale civile della Difesa ha comportato, inoltre, un aumento e una maggiore complessità dei compiti assegnati al personale civile, per questo motivo va sostenuto anche un secondo emendamento che prevede che quota parte dei risparmi (50 per cento) derivanti dalla riduzione di organico citata venga destinata al personale civile sotto forma di indennità di funzione mensile", aggiungono i deputati. "Parliamo di emendamenti fondamentali, l'auspicio è che la maggioranza sia compatta nel sostenerli. Non possiamo voltare le spalle ad un settore così strategico per il Paese", conclude la nota. (Com)