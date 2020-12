Omicidio Cerciello Rega: teste in aula, Mario mi  ha arrestato e siamo diventati amici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il brigadiere Cerciello Rega mi aveva arrestato nel 2017 e poi siamo diventati amici, gli chiedevo un aiuto e lui mi dava una mano per vivere a Roma. Qualche volta 40 o 50 euro, ciò che poteva. Io glieli restituivo quando quando potevo o quando mia madre da Pisticci mi mandava soldi". Lo ha detto Francesco Borraccia, teste chiamato dalla difesa di Finnegan Lee Elder, imputato nel processo in corso in corte d'assise a Roma per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso la notte del 25 luglio 2019 a Trastevere. Originario di Pisticci, senzatetto e tossicodipendente a Roma, Borraccia viveva sotto ponte Garibaldi. (Rer)