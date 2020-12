Ue-Regno Unito: Consiglio vigilanza Bce vuole collaborare con Pra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della Brexit imminente, il Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (Bce) ha annunciato la propria disponibilità a collaborare con l'Autorità di regolamentazione prudenziale della Banca d'Inghilterra (Pra). È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Per la Bce, poiché le banche sono globali e collegate in rete, la cooperazione internazionale in materia di vigilanza è importante. Per tale motivo, l'Eurotower intende lavorare a stretto contatto con la Federal Reserve degli Stati Uniti e la Pra “in modo che le fasi di vigilanza siano ben coordinate per rafforzare la resistenza degli istituti di credito”. (Geb)