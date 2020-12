Kenya: approvata mozione di impeachment, sfiduciato il governatore di Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Nairobi, Mike Sonko, è stato sfiduciato dall'Assemblea della contea che ha votato a favore della mozione di impeachment nei suoi confronti. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui più di due terzi dell’Assemblea (88 rappresentanti su 122) hanno votato a favore della mozione. Il promotore della mozione Michael Ogada, che è anche il leader della minoranza dell'Assemblea, ha lodato i membri per aver sostenuto la sua mozione e ha chiesto al Senato di approvarla. Ogada ha presentato la mozione insistendo affinché Sonko affermando che le sue vicissitudini giudiziarie - è sospettato di abuso d'ufficio - non lo rendessero idoneo a ricoprire cariche pubbliche. Il voto avviene dopo che la scorsa settimana Sonko è stato arrestato dalla polizia mentre teneva una conferenza stampa, per poi essere rilasciato poco dopo. Non è la prima volta che Sonko viene arrestato. A dicembre dello scorso anno la procura keniota ne aveva ordinato l'arresto per appropriazione indebita finanziaria, rendendolo l'ultimo arresto di alto rango effettuato dalle autorità keniote nella lotta in corso per sconfiggere la pratica della corruzione. Sonko è accusato, insieme ad altri funzionari, di aver beneficiato di tangenti e di aver acquistato illegalmente beni per un valore complessivo di 3,5 milioni di dollari (3,1 milioni di euro). Il direttore della pubblica accusa Noordin Haji ha dichiarato in quell'occasione di avere prove sufficienti per perseguire lui e i suoi associati per "acquisto illegale di proprietà pubblica, riciclaggio di denaro e altri crimini economici". (Res)