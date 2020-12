Imprese: Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, consegnate borse di studio in discipline umanistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha assegnato questa mattina, in un’inedita cerimonia di premiazione virtuale, cinque borse di studio destinate a dottorati in discipline umanistiche, per un ammontare complessivo di 375 mila euro: i progetti candidati in questa quarta edizione sono stati 57 da 31 atenei italiani, e sono state premiate le università di Bari, Firenze, Genova, Milano e Ca' Foscari Venezia. Stando al relativo comunicato stampa, in dodici anni di attività della Fondazione sono stati erogati oltre 7,3 milioni di euro per il diritto allo studio universitario: quasi 2.600 gli studenti che ne hanno beneficiato partecipando alle oltre 90 iniziative bandite in più di 40 Atenei statali italiani. Anche per il prossimo anno accademico, la Fondazione ha confermato lo stanziamento di 375 mila euro per sostenere la quinta edizione dell’iniziativa. Le borse di studio prevedono percorsi di ricerca della durata di tre anni finalizzati a valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale italiano, con particolare attenzione ai temi di grande attualità come l’inclusione, la comunicazione e i linguaggi. “Siamo convinti che investire nell’alta formazione di giovani meritevoli significhi investire sul futuro del nostro paese, per dare un segnale di fiducia e contribuire alla ripartenza dopo questi mesi difficili: in particolare, con il sostegno ai dottorati di ricerca in discipline umanistiche, la Fondazione vuole focalizzare l’attenzione nei confronti della ricchezza della nostra cultura che, oltre ad essere una grande eredità, può costituire anche un’importante opportunità di crescita e sviluppo professionale per i giovani”, ha commentato il presidente della Fondazione Claudio Angelo Graziano. (Com)